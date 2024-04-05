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Осужден пожизненно командир батальона морпехов ВСУ
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Осужден пожизненно командир батальона морпехов ВСУ

СК: военнослужащий ВСУ осужден пожизненно за подстрекательство к убийству
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) вынес пожизненный заочный приговор командиру батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александру Кириленко за подстрекательство к убийству. Об этом 5 апреля сообщил в Telegram-канале Следственный комитет (СК) России.

Командир батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Кириленко признан судом виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, подстрекательстве к совершению убийства общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти.

«Следствием и судом установлено, что в марте 2022 года подчиненные Кириленко: командир 3 взвода морской пехоты Артем Каширин и старшие матросы Евгений Вахненко и Владимир Пафицевич располагались на боевой позиции «Каратель» в поселке Волонтеровка Ильичевского района города Мариуполя», — уточнили в СК.

4 марта 2022 года Вахненко за нарушение комендантского часа задержал мужчину в гражданской одежде, которого Каширин доставил в штаб к Кириленко.

После проведения фильтрационных мероприятий Кириленко распорядился убить задержанного, мотивируя это тем, что мужчина видел расположение украинских позиций и мог выдать эту информацию российским военнослужащим.

Каширин повторил незаконный приказ командира батальона, назначив исполнителями Вахненко и Пафицевича. Они из автоматов расстреляли 44-летнего мужчину. На следующий день Пафицевич повязал на одежду убитого красную повязку, символизирующую поддержку российских сил.

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