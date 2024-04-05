Осужден пожизненно командир батальона морпехов ВСУ

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) вынес пожизненный заочный приговор командиру батальона морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александру Кириленко за подстрекательство к убийству. Об этом 5 апреля сообщил в Telegram-канале Следственный комитет (СК) России.

Командир батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Кириленко признан судом виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, подстрекательстве к совершению убийства общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти.

«Следствием и судом установлено, что в марте 2022 года подчиненные Кириленко: командир 3 взвода морской пехоты Артем Каширин и старшие матросы Евгений Вахненко и Владимир Пафицевич располагались на боевой позиции «Каратель» в поселке Волонтеровка Ильичевского района города Мариуполя», — уточнили в СК.

4 марта 2022 года Вахненко за нарушение комендантского часа задержал мужчину в гражданской одежде, которого Каширин доставил в штаб к Кириленко.

После проведения фильтрационных мероприятий Кириленко распорядился убить задержанного, мотивируя это тем, что мужчина видел расположение украинских позиций и мог выдать эту информацию российским военнослужащим.

Каширин повторил незаконный приказ командира батальона, назначив исполнителями Вахненко и Пафицевича. Они из автоматов расстреляли 44-летнего мужчину. На следующий день Пафицевич повязал на одежду убитого красную повязку, символизирующую поддержку российских сил.

Ранее, 22 марта, Верховный суд ДНР вынес приговор 10 боевикам украинского нацбатальона «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). За ряд особо жестоких преступлений они приговорены к длительным срокам лишения свободы.

18 марта Верховный суд ДНР приговорил боевиков «Азова» к лишению свободы сроками от 26 до 27 лет. Сообщалось, что фигуранты вели обстрелы жилых домов и социально значимых объектов гражданской инфраструктуры Мариуполя.