Реклама
Прямой эфир
Мир
Гутерриш выступил за расследование гибели 196 гуманитарных работников в Газе
Происшествия
Жителя Иваново задержали за финансирование ВСУ
Происшествия
В Санкт-Петербурге затопило станцию метро «Дунайская»
Мир
Умерла актриса театра и кино Вера Чехова
Общество
Суд удовлетворил иск ГП о взыскании 105 млрд рублей с владельцев ЧЭМК
Общество
Андрея Чибиса доставили в областную больницу
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Водяное на авдеевском направлении
Общество
«Россети» прокомментировали арест главы «Дагэнерго» Мухумаева
Общество
Суд продлил арест причастного к перевозке взрывчатки в иконах до 29 июня
Общество
Басманный суд арестовал еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
Общество
Осужден пожизненно командир батальона морпехов ВСУ
Мир
Во Франции заявили о катастрофическом состоянии госфинансов
Мир
Захарова пообещала, что РФ не будет церемониться со спонсорами кровопролития на Украине
Мир
Самолет Azur Air рейса Пхукет – Сочи вылетел после нештатной ситуации на борту
Мир
В Иране снова пообещали отомстить Израилю за удар по консульству в Дамаске
Мир
В Пентагоне заявили о контактах высокого уровня с РФ по теме космического оружия
Сюжет:

Гутерриш выступил за расследование гибели 196 гуманитарных работников в Газе

0
Фото: Global Look Press/Omar Ashtawy
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

ООН хочет знать причину смерти каждого из 196 гуманитарных работников, которые погибли в секторе Газа. Об этом 5 апреля заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш журналистам перед началом заседания Совета Безопасности по Ближнему Востоку. Трансляция выступления шла на официальном канале ООН в YouTube.

По его словам, очевидно, что правительство Израиля согласится с проведением независимого расследования, поскольку оно может продвигаться только в сотрудничестве. Гутерриш добавил, что ООН хочет знать причину гибели всех 196 гуманитарных работников в секторе Газа.

Штурмовое предупреждение: Израиль готов к военной операции в Рафахе
Что стало причиной затягивания атаки со стороны ЦАХАЛ и почему она может привести к гуманитарной катастрофе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по конвою благотворительной организации World Central Kitchen (WCK) 1 апреля. Среди погибших — семь сотрудников этой НКО из Великобритании, Австралии, Польши, Палестины, а также еще один с двойным гражданством — США и Канады. Они передвигались в двух бронированных автомобилях с логотипом WCK по «деконфликтной зоне» анклава. Это было согласовано с армией Израиля. После атаки организация приостановила работу в регионе.

В ЦАХАЛ назвали атаку ошибкой, заявив, что военные приняли волонтеров за боевиков ХАМАС. Уточняется, что в итоге будут уволены командир огневой поддержки бригады, офицер в звании майора и начальник штаба бригады, полковник. Кроме того, официальный выговор объявлен командиру бригады и командиру 162-й дивизии. Также решено объявить выговор и командующему Южным командованием за его общую ответственность за произошедшее. В этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль к конкретным шагам после гибели волонтеров в Газе, а американский президент Джо Байден в разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху пригрозил пересмотреть политику по конфликту на Ближнем Востоке. Он заявил, что удары по гуманитарным работникам и общая гуманитарная ситуация в регионе сейчас неприемлемы.

Нетаньяху ранее назвал этот инцидент трагическим случаем и подчеркнул, что ЦАХАЛ нанесла удар по невинным людям непреднамеренно. Президент Израиля Ицхак Герцог в разговоре с основателем WCK Хосе Андресом принес извинения в связи с гибелью работников организации в секторе Газа. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил возмущение из-за инцидента.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября прошлого года, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024