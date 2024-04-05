Гутерриш выступил за расследование гибели 196 гуманитарных работников в Газе

ООН хочет знать причину смерти каждого из 196 гуманитарных работников, которые погибли в секторе Газа. Об этом 5 апреля заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш журналистам перед началом заседания Совета Безопасности по Ближнему Востоку. Трансляция выступления шла на официальном канале ООН в YouTube.

По его словам, очевидно, что правительство Израиля согласится с проведением независимого расследования, поскольку оно может продвигаться только в сотрудничестве. Гутерриш добавил, что ООН хочет знать причину гибели всех 196 гуманитарных работников в секторе Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по конвою благотворительной организации World Central Kitchen (WCK) 1 апреля. Среди погибших — семь сотрудников этой НКО из Великобритании, Австралии, Польши, Палестины, а также еще один с двойным гражданством — США и Канады. Они передвигались в двух бронированных автомобилях с логотипом WCK по «деконфликтной зоне» анклава. Это было согласовано с армией Израиля. После атаки организация приостановила работу в регионе.

В ЦАХАЛ назвали атаку ошибкой, заявив, что военные приняли волонтеров за боевиков ХАМАС. Уточняется, что в итоге будут уволены командир огневой поддержки бригады, офицер в звании майора и начальник штаба бригады, полковник. Кроме того, официальный выговор объявлен командиру бригады и командиру 162-й дивизии. Также решено объявить выговор и командующему Южным командованием за его общую ответственность за произошедшее. В этот же день госсекретарь США Энтони Блинкен призвал Израиль к конкретным шагам после гибели волонтеров в Газе, а американский президент Джо Байден в разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху пригрозил пересмотреть политику по конфликту на Ближнем Востоке. Он заявил, что удары по гуманитарным работникам и общая гуманитарная ситуация в регионе сейчас неприемлемы.

Нетаньяху ранее назвал этот инцидент трагическим случаем и подчеркнул, что ЦАХАЛ нанесла удар по невинным людям непреднамеренно. Президент Израиля Ицхак Герцог в разговоре с основателем WCK Хосе Андресом принес извинения в связи с гибелью работников организации в секторе Газа. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил возмущение из-за инцидента.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября прошлого года, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.