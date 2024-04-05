Школьник-велосипедист попал в реанимацию после наезда авто в Ставрополе
В городе Ставрополе в результате наезда легкового автомобиля пострадал 12-летний мальчик-велосипедист. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел вечером 4 апреля во дворе одного из домов на улице Серова. По словам 52-летнего водителя «Лады Гранта», велосипедист выехал из-за припаркованной машины, избежать наезда не удалось.
Как уточняет ИА Stavropol.Media, 12-летний мальчик получил травму головы, рваные раны лица и конечностей. Он был доставлен в реанимацию.
По факту ДТП правоохранительные органы проводят проверку. Все обстоятельства травмирования ребенка устанавливаются.
1 апреля в городе Южноуральске (Челябинская область) пьяный водитель легковушки насмерть сбил мужчину на пешеходном переходе, после чего скрылся с места ДТП. Автомобилиста удалось задержать в течение часа.