Жителя Иваново задержали за финансирование ВСУ

В Иваново за госизмену задержан местный житель, оказавший финансовую помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.

«УФСБ России по Ивановской области пересечена противоправная деятельность гражданина России, жителя города Иваново, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что задержанный перевел ВСУ деньги для покупки военного снаряжения.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Госизмена»).

Среди прочего, в пресс-службе судов общей юрисдикции Ивановной области сообщили, что 5 апреля Октябрьский районный суд заключил под стражу до 1 июня оказавшего финансовую помощь украинской армии местного жителя, обвиняемого по ст. 275 УК РФ («Госизмена»).

«Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового с ограничением свободы на срок до двух лет», — говорится на странице пресс-службы в соцсети «Вконтакте».

Ранее в этот день стало известно, что сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике (ЛНР) задержали девушку, которая передавала ВСУ данные о российских военных. Уточнялось, что задержанной поддерживала контакт с Киевом через Telegram-каналы.