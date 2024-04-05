Реклама
Прямой эфир
Мир
Гутерриш выступил за расследование гибели 196 гуманитарных работников в Газе
Происшествия
Жителя Иваново задержали за финансирование ВСУ
Происшествия
В Санкт-Петербурге затопило станцию метро «Дунайская»
Мир
Умерла актриса театра и кино Вера Чехова
Общество
Суд удовлетворил иск ГП о взыскании 105 млрд рублей с владельцев ЧЭМК
Общество
Андрея Чибиса доставили в областную больницу
Армия
ВС РФ освободили населенный пункт Водяное на авдеевском направлении
Общество
«Россети» прокомментировали арест главы «Дагэнерго» Мухумаева
Общество
Суд продлил арест причастного к перевозке взрывчатки в иконах до 29 июня
Общество
Басманный суд арестовал еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
Общество
Осужден пожизненно командир батальона морпехов ВСУ
Мир
Во Франции заявили о катастрофическом состоянии госфинансов
Мир
Захарова пообещала, что РФ не будет церемониться со спонсорами кровопролития на Украине
Мир
Самолет Azur Air рейса Пхукет – Сочи вылетел после нештатной ситуации на борту
Мир
В Иране снова пообещали отомстить Израилю за удар по консульству в Дамаске
Мир
В Пентагоне заявили о контактах высокого уровня с РФ по теме космического оружия
Сюжет:

Генсек ООН выразил беспокойство из-за сообщений о применении Израилем ИИ в Газе

0
Фото: REUTERS/Firas Makdesi
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил журналистам в пятницу, 5 апреля, что обеспокоен сообщениями о применении Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) искусственного интеллекта (ИИ) для определения целей в секторе Газа.

«Я глубоко обеспокоен сообщениями о том, что в ходе бомбардировок израильские военные используют искусственный интеллект в качестве инструмента для идентификации целей, особенно в густонаселенных жилых районах, что приводит к большим потерям среди гражданского населения», — сказал он во время брифинга перед началом заседания Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку, запись его выступления опубликована на сайте организации.

Гутерриш подчеркнул, что решение вопросов жизни и смерти не должно предоставляться «холодному расчету алгоритмов». Генсек отметил, что в течение многих лет он предупреждал об опасности использования ИИ в качестве оружия. По его словам, искусственный интеллект необходимо использовать как «силу добра».

На южном фронте перемены: Израиль готовится к штурму Рафаха
В городе на границе с Египтом находится свыше миллиона палестинских беженцев

Накануне, 4 апреля, газета The Guardian со ссылкой на источник в разведывательном подразделении ЦАХАЛ сообщила, что израильская армия использовала раскрытую базу данных, созданную при помощи системы ИИ Lavender, которая за один раз выявила 37 тыс. потенциальных целей для нанесения удара по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. По словам информатора, из-за применения искусственного интеллекта для обнаружения потенциальных целей израильская армия допустила изрядное количество ошибок, которое привело к гибели гражданского населения анклава.

В марте источники газеты The Times of Israel в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху рассказали, что власти страны не исключают возможности сохранить военное присутствие в секторе Газа в ближайшие 10 лет. Это понадобится для стабилизации обстановки в анклаве.

В октябре 2023 года в прошлом служивший в Армии обороны Израиля и работавший в одной из израильских спецслужб россиянин Равид Гор заявил, что в последние годы израильские спецслужбы стали слишком полагаться на искусственный интеллект и автоматические пулеметы на вышках. Когда палестинские снайперы в ходе вторжения 7 октября в Израиль расстреляли камеры наблюдения и каким-то образом нейтрализовали пулеметы, бойцы ЦАХАЛ на передовых позициях должны были дать им отпор, но оказались не готовы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024