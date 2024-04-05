Генсек ООН выразил беспокойство из-за сообщений о применении Израилем ИИ в Газе

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил журналистам в пятницу, 5 апреля, что обеспокоен сообщениями о применении Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) искусственного интеллекта (ИИ) для определения целей в секторе Газа.

«Я глубоко обеспокоен сообщениями о том, что в ходе бомбардировок израильские военные используют искусственный интеллект в качестве инструмента для идентификации целей, особенно в густонаселенных жилых районах, что приводит к большим потерям среди гражданского населения», — сказал он во время брифинга перед началом заседания Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку, запись его выступления опубликована на сайте организации.

Гутерриш подчеркнул, что решение вопросов жизни и смерти не должно предоставляться «холодному расчету алгоритмов». Генсек отметил, что в течение многих лет он предупреждал об опасности использования ИИ в качестве оружия. По его словам, искусственный интеллект необходимо использовать как «силу добра».

Накануне, 4 апреля, газета The Guardian со ссылкой на источник в разведывательном подразделении ЦАХАЛ сообщила, что израильская армия использовала раскрытую базу данных, созданную при помощи системы ИИ Lavender, которая за один раз выявила 37 тыс. потенциальных целей для нанесения удара по объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. По словам информатора, из-за применения искусственного интеллекта для обнаружения потенциальных целей израильская армия допустила изрядное количество ошибок, которое привело к гибели гражданского населения анклава.

В марте источники газеты The Times of Israel в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху рассказали, что власти страны не исключают возможности сохранить военное присутствие в секторе Газа в ближайшие 10 лет. Это понадобится для стабилизации обстановки в анклаве.

В октябре 2023 года в прошлом служивший в Армии обороны Израиля и работавший в одной из израильских спецслужб россиянин Равид Гор заявил, что в последние годы израильские спецслужбы стали слишком полагаться на искусственный интеллект и автоматические пулеметы на вышках. Когда палестинские снайперы в ходе вторжения 7 октября в Израиль расстреляли камеры наблюдения и каким-то образом нейтрализовали пулеметы, бойцы ЦАХАЛ на передовых позициях должны были дать им отпор, но оказались не готовы.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.