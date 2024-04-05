СК начал проверку после массового пищевого отравления в школе на Камчатке

В Камчатском крае организована проверка после массового отравления детей в школе № 41 Петропавловска-Камчатского. Об этом региональное СУ СК России сообщает в пятницу, 5 апреля.

По данным городского управления образования, сейчас в больнице находится девочка, госпитализированная 4 апреля после осмотра медиками скорой помощи. Ее состояние оценивается как удовлетворительное. Еще одному ребенку прибывшие на вызов медики назначили амбулаторное лечение. Остальные школьники, у которых были выявлены симптомы, находятся дома, их родители сообщают, что дети чувствуют себя нормально, а недомогание прошло.

Как рассказала директор школы Ирина Авдолкина, всего известно о 23 пострадавших. Родители 17 из них утром 4 апреля сообщили классным руководителям, что дети не придут на занятия из-за недомогания, а шесть учеников заявили о плохом самочувствии уже в школе.

«Все эти дети учатся в разных классах, накануне в школьной столовой питались только некоторые из них», — отметила при этом директор.

Как уточняет ИА KamchatkaMedia, сотрудники Роспотребнадзора уже сделали смывы, взяли пробы воды, суточные пробы блюд, приготовленных для школьников, а также мазки у работников столовой.

Точная причина недомогания детей устанавливается. Все результаты исследований обещают подготовить до конца следующей недели. В пятницу, 5 апреля, учащиеся школы учились дистанционно, в понедельник учебный процесс возобновится в прежнем режиме.

3 апреля сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском из-за массового отравления посетителей приостановлена работа кафе. Соответствующее решение принял городской суд.