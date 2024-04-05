Названа самая массовая иномарка в России

Самой распространенной иномаркой в России является Kia Rio, по состоянию на начало текущего года в стране числится более 1 млн таких машин. Об этом 5 апреля сообщает «Автостат Инфо».

На втором месте количеству зарегистрированных автомобилей идет Hyundai Solaris (914,3 тыс. ед.). Пятерку замкнули Ford Focus (758,4 ед.), Renault Logan (757,9 тыс. ед.) и Toyota Corolla (690,6 тыс. ед.).

В абсолютном рейтинге Kia Rio занимает второе место, уступая Lada 2107 (1,26 млн ед.). Всего в стране числятся 29,66 млн иномарок их доля в парке зарегистрированных автомобилей в РФ превысила 67%. В марочном рейтинге лидирует Toyota (3,78 млн ед.), тройку дополнили две корейские марки — Kia (2,62 млн ед.) и Hyundai (2,32 млн ед.).

Сейчас автомобили Kia выпускаются на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге под новым брендом Solaris.

Ранее 5 апреля стало известно, что средняя цена легкового автомобиля на вторичном рынке России в марте 2024 года составила 1,59 млн рублей. По сравнению с мартом прошлого года цены выросли на 14%.