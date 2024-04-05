Пуски космических ракет жители российских городов увидят прямо на улицах

Старты российских ракет-носителей с космическими кораблями и спутниками будут показывать в режиме реального времени на больших уличных экранах. «Роскосмос» и федеральный оператор имиджевой рекламы расширяют взаимодействие.

Соглашение о сотрудничестве 5 апреля подписали генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов и генеральный директор Медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

«Год от года растет интерес со стороны наших граждан к тематике космоса. Мало кто задумывается о том, насколько сильно космические технологии проникли в нашу повседневную жизнь. Прогноз погоды, навигация, интернет, связь — это лишь часть тех сервисов, которые мы получаем благодаря космическим аппаратам. Сегодняшнее соглашение позволит жителям нашей страны своими глазами видеть результаты работы тысяч сотрудников ракетно-космической отрасли», — отметил Юрий Борисов.

В формате нового медиа компания МАЕР будет информировать россиян о важнейших событиях в космической отрасли: показывать по всей сети крупноформатных цифровых экранов в разных регионах страны запуски космических кораблей, рассказывать о работе экипажей на околоземной орбите, передавать поздравления от космонавтов.

За стартами российских ракет-носителей на огромных уличных диджитал-экранах и медиафасадах смогут наблюдать жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Перми, Тюмени, Самары, Нижнего Новгорода, Волгограда и других городов.

«Каждый полет космического аппарата — это торжество науки, новейших технологий и человеческого гения. В такие моменты испытываешь особую гордость, ведь наши соотечественники были первыми в освоении внеземного пространства и продолжают покорять космические просторы.

Свою миссию мы видим в том, чтобы информировать широкую аудиторию о достижениях Роскосмоса и популяризировать профессии космической отрасли. Масштабность охвата МАЕР гарантирует: наши коммуникационные ресурсы, собственные запатентованные разработки, которые не имеют аналогов в мире, и технические возможности позволяют обеспечить более 5,2 млрд визуальных контактов в месяц. С нашей помощью космос станет ближе и доступнее каждому россиянину», — подчеркнул Константин Майор.

Напомним, ровно два с половиной года назад, 5 октября 2021 года, Госкорпорация «Роскосмос» и медиахолдинг МАЕР впервые в истории провели прямое включение с космодрома Байконур. За стартом космического корабля «Союз МС-19» с кинематографической миссией в режиме реального времени следили более 6 млн человек.

Помимо экранов, за пусками российских ракет-носителей вы можете следить и с помощью официальных страниц Госкорпорации «Роскосмос» в социальной сети Вконтакте и на видеохостинге YouTube: https://vk.com/video/@roscosmos, https://www.youtube.com/@tvroscosmos.