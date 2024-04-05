В Санкт-Петербурге затопило станцию метро «Дунайская»

В Санкт-Петербурге на станции метро «Дунайская» произошел потоп. Об этом 5 апреля сообщил телеканал «78».

Отмечается, что причиной инцидента стало срабатывание аварийной системы пожаротушения, из-за чего вода потекла из коллектора. Очевидцы сообщили, что она лилась на пути, платформу и на голову пассажиров.

Комментируя ситуацию, пресс-служба петербургской подземки сообщила, что дежурный персонал оперативно перекрыл задвижки в водомерном узле, остановив поступление воды. Отмечается, что происшествие не повлияло на график движения поездов.

«Метрополитен разбирается с причинами срабатывания автоматической системы пожаротушения», — добавили там.

Прокуратура городской подземки организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства на станции. По ее результатам будут приняты необходимые решения.

В августе 2023 года в Нью-Йорке прорвало 120-летнюю трубу, в результате чего затопило станцию метро. По данным The New York Times, 20-дюймовый водопровод прорвался на станции метро «Седьмая авеню». Инцидент приостановил движение вагонов на проходящих под прорванной трубой линиях 1, 2 и 3. По словам представителя системы транспорта города Ричарда Дейви, происшествие затруднило проезд для 300 тыс. пассажиров.