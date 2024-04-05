Все ледовые переправы закрыли в Пермском крае

Все ледовые переправы перестали действовать в Пермском крае. Всего в зимний период их было 13, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС в пятницу, 5 апреля.

Последняя из них прекратила свою работу в Гайнском муниципальном округе. Как отмечает ИА «Ура.ру», речь идет об автозимнике через реку Кама в районе урочища «Пернояг».

Также в МЧС напомнили, что выходить на весенний лед опасно для жизни. Выход людей или выезд автотранспорта на лед в местах, где выставлены запрещающие знаки, грозит наложением административного штрафа.