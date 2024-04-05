На уличных экранах Тюмени покажут запуски ракет в космос

Старты российских ракет-носителей с космическими кораблями и спутниками будут показывать в режиме реального времени на больших уличных экранах в Тюмени. Об этом в пятницу, 5 апреля, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали гендиректор госкорпорации Юрий Борисов и владелец и глава медиахолдинга МАЕР Константин Майор, пишет портал «Наш город».

По задумке, трансляция будет начинаться за несколько минут до старта ракеты — с подготовки космодрома к запуску. Тюменцы смогут увидеть весь процесс от начала и до конца.

Как отмечает ИА «Ура.ру», за пусками ракет на диджитал-экранах и медиафасадах смогут также наблюдать жители Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Перми, Самары, Нижнего Новгорода и других городов.

Помимо трансляций запусков, горожан будут информировать о наиболее масштабных событиях космической отрасли России. В частности, жителям регионов покажут сюжеты о работе и быте космонавтов на околоземной орбите.