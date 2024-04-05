Несовершеннолетний пассажир иномарки погиб в ДТП в Забайкалье
В Забайкальском крае в результате столкновения авто с деревом погиб несовершеннолетний, еще два человека пострадали. Об этом региональная Госавтоинспекция сообщает в своем Telegram-канале.
Авария произошла 4 апреля на автодороге в Дульдургинском районе. Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля Toyota не справилась с управлением. Машина вылетела с дороги и врезалась в дерево.
В результате ДТП погиб несовершеннолетний пассажир иномарки, его возраст не называется. Автомобилистка и еще одна пассажирка получили травмы, уточняет ИА ChitaMedia.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
5 апреля в Госавтоинспекции МВД России сообщили «Известиям», что за прошедшие сутки на российских дорогах произошло 192 ДТП, в которых 24 человека погибли и 242 получили ранения.