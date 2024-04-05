В Казани подросток умер из-за отравления неизвестными веществами

В Казани подросток умер в результате отравления неизвестными веществами. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе СК России по Республике Татарстан.

Троих подростков госпитализировали в детскую республиканскую клиническую больницу, один умер.

«Предварительно, вещества, которые употребляли подростки, они нашли в заброшенном здании в Московском районе Казани», — рассказал источник, слова которого приводит ТАСС.

Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее, 14 марта, в Свердловской области двухлетнюю девочку госпитализировали с отравлением наркотическими веществами. Отмечается, что инцидент произошел 11 марта в Полевском. Мать на некоторое время оставила свою дочь с сожителем. Спустя некоторое время на прогулке она заметила, что девочка странно себя ведет, и обратилась к медикам.