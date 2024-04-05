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Пожилой мужчина погиб при пожаре в пятиэтажке в Иркутске

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В Иркутске в результате пожара в пятиэтажном доме погиб пожилой мужчина. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

Пожар произошел 4 апреля в квартире на четвертом этаже дома по улице Декабрьских Событий. В ходе тушения спасатели обнаружили на полу в комнате тело мужчины 1957 года рождения без признаков жизни.

По данным МЧС, пенсионер регулярно курил в квартире и злоупотреблял спиртными напитками. Предполагается, что именно неосторожность при курении стала причиной трагедии.

Как уточняет ИА IrkutskMedia, на его теле погибшего зафиксированы термические ожоги. Площадь возгорания составила 5 кв. м, квартира закопчена по всей площади.

В тушении были задействованы 14 человек и пять единиц техники. Еще до прибытия пожарных из пятиэтажки эвакуировались 13 человек.

В ночь на 4 апреля в Данкове Липецкой области пожар произошел в частном доме на улице Совхозной. Из здания через окно эвакуировались женщина и трое детей. Пожилые мужчина и женщина в результате пожара погибли.

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