Пожилой мужчина погиб при пожаре в пятиэтажке в Иркутске
В Иркутске в результате пожара в пятиэтажном доме погиб пожилой мужчина. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Пожар произошел 4 апреля в квартире на четвертом этаже дома по улице Декабрьских Событий. В ходе тушения спасатели обнаружили на полу в комнате тело мужчины 1957 года рождения без признаков жизни.
По данным МЧС, пенсионер регулярно курил в квартире и злоупотреблял спиртными напитками. Предполагается, что именно неосторожность при курении стала причиной трагедии.
Как уточняет ИА IrkutskMedia, на его теле погибшего зафиксированы термические ожоги. Площадь возгорания составила 5 кв. м, квартира закопчена по всей площади.
В тушении были задействованы 14 человек и пять единиц техники. Еще до прибытия пожарных из пятиэтажки эвакуировались 13 человек.
В ночь на 4 апреля в Данкове Липецкой области пожар произошел в частном доме на улице Совхозной. Из здания через окно эвакуировались женщина и трое детей. Пожилые мужчина и женщина в результате пожара погибли.