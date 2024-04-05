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МИД предостерег Киев от попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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Москва предостерегает Киев от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на Запорожской АЭС (ЗАЭС), заявила 5 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Предостерегаем Киев и его западных покровителей от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС», — приводятся ее слова на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат призвала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и его руководство использовать присутствующих на станции экспертов для публичной фиксации всех случаев нападения с украинской стороны.

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Утром 4 апреля пресс-служба ЗАЭС сообщила об отключении высоковольтной линии 330 кВ «Ферросплавная-1», оно произошло в 10:06. Причины происшествия устанавливаются, радиационный фон остается без изменений.

В свою очередь, директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после отключения резервной линии электроснабжения назвал случившееся реальной опасностью. Он указал на то, что источник электроэнергии необходим ЗАЭС для охлаждения реакторов и выполнения других важных функций по обеспечению ядерной безопасности.

На Запорожской атомной электростанции 22 марта произошло отключение высоковольтной линии 750 кВ «Днепровская». Энергоснабжение обеспечивалось за счет «Ферросплавной» в 330 кВ. В тот же день отключенная линия была введена в работу.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и перешла под контроль России по итогам референдума о воссоединении Запорожской области с РФ в сентябре 2022 года. С начала того же месяца атомная электростанция находится под наблюдением сотрудников МАГАТЭ.

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