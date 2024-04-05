Суд оставил без изменения приговор пилоту разбившегося «Суперджета»

Московский областной суд оставил без изменения приговор пилоту сгоревшего при посадке в московском аэропорту Шереметьево SSJ-100 Денису Евдокимову. Об этом сообщил 5 апреля корреспондент «Известий» из зала заседания.

В результате рассмотрения апелляционной жалобы она оставлена без удовлетворения, уточнил он.

20 июня 2023 года Химкинский городской суд приговорил пилота к шести годам колонии-поселения. После заседания Евдокимов отказался комментировать приговор. Его адвокат заявил, что защита недовольна приговором и планирует его изучить, а затем обжаловать.

24 мая прокурор запросил пилоту шесть лет колонии-поселения по ч. 3 ст. 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта, по неосторожности повлекшее смерть двух или более лиц»).

Трагедия произошла вечером 5 мая 2019 года. Лайнер SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск, но через 28 минут после взлета вернулся в аэропорт вылета из-за технических неполадок. По предварительным данным, в самолет попала молния, из-за чего была потеряна радиосвязь. Судно совершило жесткую посадку и загорелось от удара о землю. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа, из-за пожара погиб 41 человек.