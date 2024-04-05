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Киев ввел санкции против 86 российских юрлиц

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против семи физических лиц и 86 российских организаций. Данный приказ был опубликован 5 апреля на официальном сайте президента.

Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов из страны, запрет на передачу технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности и другие меры. Период введения санкций составляет от трех до десяти лет.

Также в данный санкционный список попали граждане Украины, Румынии и Израиля. В список в основном вошли промышленные предприятия.

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Ранее, 2 апреля, правительство Украины приостановило регистрацию и действие прав интеллектуальной собственности для граждан Белоруссии и находящихся под санкциями лиц на время действия военного положения. Указанные меры коснулись всех категорий белорусских товаров и юридических лиц, которые образованы или зарегистрированы в Белоруссии либо принадлежат ее гражданам.

8 марта стало известно о выходе Украины из соглашений Содружества Независимых Государств (СНГ) о вооруженных силах и пограничных войсках и о поставках товаров для обеспечения национальных гидрометеорологических служб государств — участников объединения. 5 марта страна также вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве по обеспечению единства измерений времени и частоты.

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