Чернышенко заявил о преодолении россиянами зависимости от отдыха за рубежом

Россия преодолела зависимость от отдыха за границей, отдыхать стало модно в стране, заявил 5 апреля вице-премьер Дмитрий Чернышенко во время рабочей поездки в Кузбасс.

«Как сказал на недавнем совещании президент Владимир Путин, для всех регионов туризм открывает новые перспективы для развития, служит точкой роста, и возможности в этой сфере нужно использовать как можно эффективнее. Россия преодолела зависимость от отдыха за границей, отдыхать стало модно в стране», — сказал он, слова привели в сообщении пресс-службы.

Чернышенко подчеркнул, что с учетом роста внутреннего турпотока в стране нужно наращивать туристическую инфраструктуру.

«Сегодня мы посетили объекты курорта Шерегеш. Уверен, что здесь это будет высокая планка, за которой будут тянуться все остальные инвесторы. Но одно только намерение губернатора войти в пятерку мировых горнолыжных курортов к 2030 году — очень амбициозная задача. Мы должны все мобилизоваться и помочь эту цель реализовать», — указал вице-премьер.

Он также добавил, что Кузбасс активно участвует в реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства», уточнив, что туристический поток превышает доковидные показатели.

Чернышенко поручил Минэкономразвития разработать индекс обеспеченности регионов туристической инфраструктурой, как это сделано в высшем образовании и спорте.

В конце марта министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что прибыль туристической индустрии в 2023 году составила около 280 млрд рублей. Он подчеркнул, что отрасль растет и становится привлекательной с точки зрения бизнеса.

Тогда же президент РФ Владимир Путин отметил, что не менее 403 млрд рублей направят на реализацию в России национального проекта по туризму в 2025-2030 годах. По его словам, ключевыми партнерами государства в развитии туристической отрасли должны оставаться отечественные компании.

Ранее, 29 февраля, российский лидер заявил о росте турпотока на 10 млн человек благодаря курорту «Пять морей». Вместе с этим, вклад туризма в ВВП России вырастет вдвое, до 5%, добавил Путин.