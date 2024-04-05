В Москве прошла первая конференция «НОТА День»

Мультипродуктовый вендор российского программного обеспечения НОТА, созданный в 2023 году на базе Холдинга Т1, провел в Москве первую конференцию для клиентов и партнеров. Главной темой мероприятия стало доверие к отечественному программному продукту.



Участники форума были единодушны во мнении, что новые российские разработки поднялись на мировой уровень. Одновременно растет конкуренция и на внутреннем рынке ПО.



«Уход западных вендоров с рынка открыл для отечественных разработчиков большое количество ниш, которые ранее были недоступны. При этом во многих кейсах заказчики увидели, что зрелость отечественных продуктов очень высока», — заявил генеральный директор Холдинга Т1 Алексей Фетисов.



Было отмечено, что потенциал развития ИТ-рынка в России остается крайне высоким.



«Мы миновали стадию решения базовой проблемы защиты бизнеса, когда необходимо было обеспечить его дальнейшую работу, и сейчас проходим стадию развития классической рыночной конкуренции. Потенциал разработки технологически независимых отечественных продуктов остается очень большим. Если в некоторых индустриях, таких как финансы, ритейл, госуправление, уровень цифровизации крайне высок, то задача закрыть потребность в отечественных продуктах таких индустрий, как промышленность, производство, еще не решена до конца», — пояснил Фетисов.



К отечественным компаниям предъявляют высокие требования. Разработчики ПО должны быстро

реагировать на запросы клиентов, отметили участники мероприятия.



«Требуется другая реакция, другой уровень качества решений, новая, не побоюсь этого слова, архитектура. Очень важно, что рынок предъявляет повышенные требования к партнерству. Партнеры вендоров помогают выстраивать им конечную линию поддержки, делают комплиментарные решения, позволяют развернуть полный стек отечественных решений бесшовно и на более качественном уровне», — резюмировал заместитель генерального директора Холдинга Т1, управляющий директор НОТА Кирилл Булгаков.