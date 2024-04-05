В Госдуме осудили покушение на мурманского губернатора

Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса является вопиющим эпизодом. Об этом председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко заявил в пятницу, 5 апреля, комментируя произошедшее.

«Я был шокирован, поскольку это вопиющий эпизод. Нет ничего дороже человеческой жизни. Ничто не может быть основанием для какого-то умаления и сам по себе поступок, конечно, чудовищный и заслуживает самого серьезного осуждения и жестокого наказания», — заявил депутат в беседе с Lenta.Ru.

Нападение на Чибиса было совершено вечером 4 апреля. После встречи в Апатитах с местными жителями на выходе из ДК «Строитель» губернатор был ранен в живот. Его экстренно госпитализировали и прооперировали. На следующий день Чибис записал видеообращение и поблагодарил врачей за спасение, сообщается на сайте kp.ru.

Пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина отметила, что прогнозы по его восстановлению пока делать рано, но глава региона настроен оптимистично и стремится вернуться к работе. По данным источника «Известий», Чибиса перевезут в Москву для продолжения лечения. Исполнение обязанностей губернатора временно возложено на его заместителя Надежду Аксёнову.

Напавшего 42-летнего жителя Апатитов задержали и допросили. Он объяснил свой поступок личной неприязнью, хотя лично не знаком с чиновником, передает RT. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). Председатель СК России Александр Бастрыкин заслушал доклад о ходе расследования и поручил передать дело в центральный аппарат ведомства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин позвонит Чибису, который находится в больнице, как только представится возможность. Он отметил, что нападение на губернатора будет расследовано в кратчайшие сроки.