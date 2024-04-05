Голосовой робот «Мегафона» поможет пассажирам NordStar не опоздать на рейс

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«Мегафон» создал голосового робота, который консультирует пассажиров авиакомпании NordStar по изменениям в расписании рейсов. Об этом говорится в пресс-релизе сотового оператора.

«Непредсказуемые погодные условия в северных регионах страны — основной локации перевозок авиакомпании NordStar — создают высокую нагрузку на контактный центр почти круглый год. Чтобы распределить поток звонков и повысить оперативность работы центра, перевозчик внедрил в существующую экосистему голосового помощника», — рассказали в «Мегафоне».

Робот был создан на основе анализа около 10 тыс. звонков от пассажиров. Его озвучили профессиональные актеры. ИИ принимает все звонки первой линии, однако, если в процессе диалога возникнет вопрос не по сценарию, то нейросеть перенаправит собеседника на специалиста контактного центра. Эксперты в таком случае анализируют скрипт нейросети и проводят дообучение робота.

По словам директора по развитию корпоративного бизнеса «Мегафона» Натальи Талдыкиной, полеты в северной части страны всегда сопряжены с рисками не только техническими, но и погодными. «В прошлом году NordStar перевезла больше миллиона человек и планы каждого клиента зависели от возможностей авиакомпании оперативно уведомлять об изменениях на рейсе», — отметила она.

Гендиректор авиакомпании NordStar Леонид Мохов добавил, что робот уже показал свою эффективность: время ожидания на линии, особенно в нестандартных ситуациях, сократилось, а конверсия звонков выросла. «За все время работы робота консультанта было обработано более 60% входящих звонков пассажиров по вопросам расписания и статуса рейсов, что позволило снизить нагрузку с реальных специалистов контактного центра, обрабатывающих другие индивидуальные запросы пассажиров», — обратил внимание Мохов.