Бастрыкин поручил установить все этапы финансирования теракта в «Крокусе»

Председатель Следственного комитета (СК) России 5 апреля заслушал ход расследования уголовного дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» и поручил установить все этапы финансирования этого нападения. Об этом 5 апреля СК сообщил в своем Telegram-канале.

«Глава ведомства подчеркнул, что, несмотря на уже имеющиеся данные о передаче средств обвиняемым, необходимо установить все этапы финансирования этого террористического акта», — указано в сообщении.

Бастрыкин также поручил продолжить детальную установку обстоятельств преступления и принимать исчерпывающие меры к задержанию его исполнителей, пособников, организаторов и других причастных лиц.

Председателю СКР доложили о проводимой работе по различным направлениям в соответствии с планом расследования.

«В частности, продолжаются следственные действия с фигурантами уголовного дела. Полученные в ходе допросов показания проверяются и сопоставляются с учетом иных данных, зафиксированных в ходе расследования», — добавили в ведомстве.

Так, криминалистами изучаются предметы, изъятые в качестве вещественных доказательств, среди которых электронные носители информации, с целью выявления и фиксации значимых данных, проводятся экспертизы, доложили Бастрыкину.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что расследование теракта в «Крокусе» должно установить все звенья цепочки и конечных бенефициаров трагедии. Путин подчеркнул, что Москва в итоге доберется до конечных заказчиков теракта.

До этого, 3 апреля, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что следы атаки в подмосковном концертном зале ведут к украинским спецслужбам. Говоря о предполагаемой роли ИГ (террористическая группировка, запрещенная в РФ) в теракте, он призвал учесть, что и эту, и другие террористические организации создали США.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека. По словам уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, погибли шестеро детей. Число пострадавших достигло 551.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. К настоящему моменту по делу арестованы 10 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта. 4 апреля были В Москве, Екатеринбурге и Омске были задержаны еще три пособника теракта.

Кроме того, 31 марта в Дагестане были задержаны боевики, которые планировали совершить теракт в Каспийске. В ФСБ сообщили, что они участвовали в финансировании и обеспечении средствами террора исполнителей нападения на «Крокус Сити Холл».