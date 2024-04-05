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В Польше перед офисом министра развития и технологий неизвестные вылили навоз

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Фото: Global Look Press/Piotr Polak
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Министр развития и технологий Польши Кшиштоф Хетман сообщил 5 апреля, что перед его офисом неизвестные вылили навоз.

«Какие-то любезные люди под прикрытием ночью вылили навоз на лестничную площадку перед моим депутатским кабинетом», — сказал он в видеообращении на странице в соцсети X (бывш. Twitter).

Хетман заявил, что воспринимает это в качестве символа наследия польской партии «Право и справедливость». По его словам, это то, что оставила после восьми лет своего правления фракция.

Осенью прошлого года состоялись выборы в сейм Польши. По их итогам парламентское большинство в 266 мест сумели создать оппозиционные партии левого толка, объединившиеся в коалицию во главе с премьер-министром страны Дональдом Туском. Фракция «Право и справедливость» получила 194 депутатских кресла в 460-местном сейме. Согласно Конституции, парламентские выборы проходят в стране один раз в четыре года.

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4 апреля радиостанция RMF24 со ссылкой на лидеров фермерского движения сообщила, что аграрии решили сменить тактику своих протестов. Вместо массовых блокад дорог они хотят начать блокировать офисы депутатов сейма с помощью навоза.

Протесты фермеров проходят в Польше и других европейских странах с конца 2023 года. Аграрии требуют от правительства введения эмбарго на поставки сельхозпродукции с Украины и выхода страны из программы Евросоюза «Зеленый курс», которая касается достижения в странах альянса к 2050 году углеродной нейтральности.

Лидеры протеста польских фермеров заявляли о планах продолжать демонстрации до достижения своих целей, а также инициировать отставку правительства Польши.

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