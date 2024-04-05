Полиция задержала в Пулково обманувших пенсионеров на 30 млн рублей мошенников

Полиция задержала в Санкт-Петербурге двух курьеров, работавших на мошенников, которые обманули московских пенсионеров на 30 млн рублей. Об этом 5 апреля сообщили в Telegram-канале «МВД Медиа».

Так, злоумышленники позвонили 73-летнему пенсионеру, который проживает в Москве, и представились сотрудниками полиции. Они рассказали ему о якобы проводимом расследовании и попросили перечислить средства на «безопасные счета». Пенсионер собрал все деньги, а также снял средства со счетов супруги и сложил в сумку, которую у него забрали двое мужчин.

За свои услуги курьеры получили по 300 тыс. рублей. Деньги они потратили на отдых в Санкт-Петерубрге, а также на дорогую одежду и гаджеты.

«Следователем ОМВД России по району Якиманка возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Фигуранты заключены под стражу», — подытожили в сообщении.

Ранее, 29 марта, сотрудники Московского уголовного розыска задержали четырех работников салона связи в Москве по подозрению в мошенничестве. МВД обнаружило более 280 эпизодов преступлений, совершенных этой группой, общий ущерб по ним превышает 8 млн рублей.