Бизнесмена в Сургуте застрелили у подъезда жилого дома

Жителя Сургута убили из огнестрельного оружия возле подъезда жилого дома. По данным Следственного комитета (СК) РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, выстрелы были совершены прицельно, сообщает 5 апреля ведомство.

Трагедия произошла накануне, в четверг, 4 апреля, около 20:00 мск.

«Неустановленное лицо, находясь возле подъезда дома №55 по проспекту Мира совершило несколько прицельных выстрелов из огнестрельного оружия в жителя Сургута, 1979 года рождения», — указано на сайте ведомства.

Смерть мужчины наступила на месте преступления. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый объявлен в розыск.

Как сообщает местное издание «Сургутская трибуна», был убит один из сургутских бизнесменов. 44-летнего предпринимателя застрелили на глазах у жены и детей, когда семья возвращалась домой.

Ранее 5 апреля СК России сообщил об аресте в Красноярске мужчины, который в 2001 году заказал убийство бизнесмена в Норильске. Причастность подозреваемого к случившемуся установили после возобновления расследования уголовного дела. По данным следствия, 55-летний москвич в 2000-х годах возглавлял ОПГ в Норильске и поручил троим своим подчиненным убить коммерческого управляющего одного из ресторанов города.