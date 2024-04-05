В Белгородской области прорабатывают возможность сдачи ЕГЭ по месту пребывания

Минобразования Белгородской области прорабатывает возможность сдачи ЕГЭ для желающих выпускников по месту пребывания, сообщил 5 апреля журналистам замгубернатора, министр образования региона Андрей Милехин.

«Для сдачи ЕГЭ будут организованы места ­– пункты проведения экзамена на базе школ в неприграничных муниципалитетах. <...> Мы сейчас прорабатываем возможность на высоком государственном уровне, чтобы возможность сдавать ЕГЭ была предоставлена по месту пребывания», — отметил он.

По его словам, в Белгородской области — 5 тыс. 265 одиннадцатиклассников, из них 210 обучались очно и намерены сдавать ЕГЭ. Выпускники 11-х классов в 284 школах приграничных муниципалитетов могут не сдавать итоговые экзамены.

«3 тыс. 255 одиннадцатиклассников из 284 согласованных школ имеют право выбора», — добавил Милехин.

Ранее, 1 апреля, глава Рособрнадзора Анзор Музаев проинформировал, что для пересдачи ЕГЭ организуют два резервных дня. До этого, в марте, он сообщал, что в 2024 году выпускники школ смогут пересдать ЕГЭ по одному предмету на выбор с аннулированием первого результата.

29 февраля президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. В связи с этим он предложил дать выпускникам возможность пересдать один предмет на выбор до конца приемной кампании в вузы. 1 апреля он поручил правительству принять меры, чтобы это было предусмотрено на законодательном уровне.