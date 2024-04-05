В больницах Москвы остаются 37 человек после теракта в «Крокусе»
В больницах Москвы на настоящий момент остаются 37 пострадавших после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова 5 апреля.
«На сегодняшний день в столичных стационарах остаются лишь 37 пациентов, в тяжелом состоянии из них [находятся] только трое», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале социального комплекса Москвы.
Также Ракова рассказала, что в ночь нападения в больницы города поступили 86 пациентов, а в федеральные — 13. На следующий день еще девять москвичей в крайне тяжелом состоянии были переведены в столичные клиники посредством санавиации. Она подчеркнула, что работа вертолетов сыграла большую роль в организации эвакуации пострадавших.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В здание ворвались террористы в камуфляже, они устроили стрельбу и подожгли концертный зал. ГУ МЧС России по Московской области 30 марта сообщило, что в результате атаки погибли 144 человека. По словам уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой, погибли шестеро детей. Число пострадавших достигло 551.
Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу РФ с Украиной, у них были контакты на украинской стороне. К настоящему моменту по делу арестованы 10 человек, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта.