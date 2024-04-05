Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о ликвидации спецслужбами Индии 20 террористов в Пакистане
Мир
Потери импорта Украины из-за блокады границы в феврале составили $350-400 млн
Общество
Временно исполнять обязанности губернатора Чибиса будет его заместитель Аксёнова
Мир
На Украине сообщили о повреждении объектов энергетики в Одесской области
Авто
В Петербурге ликвидировали производителя грузовиков Scania и MAN
Мир
Референдум по вопросу отделения от Новой Зеландии пройдет на Островах Кука
Происшествия
В ЛНР задержали передовавшую ВСУ данные о российских военных студентку
Мир
СМИ узнали об обсуждении в НАТО приема Украины в обмен на уступку территорий РФ
Мир
МИД России вызвал посла Южной Кореи из-за односторонних санкций Сеула
Мир
Турция приостановит участие в ДОВСЕ с 8 апреля
Общество
Бастрыкин поручил передать дело о покушении на Чибиса в центральный аппарат СК РФ
Спорт
Главный тренер сборной Казахстана Адиев возглавил ФК «Ахмат»
Общество
В Ростовской области директора автошколы задержали за посредничество во взятках
Мир
Вылет самолета Azur Air из Пхукета в Сочи задержался из-за неисправности
Мир
В Иране снова пообещали отомстить Израилю за удар по консульству в Дамаске
Общество
В больницах Москвы остаются 37 человек после теракта в «Крокусе»
Сюжет:

СК показал место нападения и нож, которым ранили мурманского губернатора Чибиса

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет (СК) России 5 апреля показал кадры с места нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Оперативное видео демонстрирует место происшествия, где проводят работу сотрудники правоохранительных органов. Там же на земле лежит нож, которым ранили главу региона.

Нападение на Чибиса было совершено вечером 4 апреля. После встречи с местными жителями на выходе из здания ДК «Строитель» губернатор был ранен в живот. Его экстренно госпитализировали и прооперировали. На следующий день Чибис записал видеообращение и поблагодарил врачей за спасение.

Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Главное

Пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина отметила, что прогнозы по его восстановлению пока делать рано, но он настроен оптимистично и стремится вернуться к работе. Тем временем в связи с нетрудоспособностью губернатора исполнение обязанностей главы региона временно возложено на его заместителя — Надежду Аксёнову.

Напавшего на главу региона 42-летнего жителя Апатитов задержали и допросили. Он объяснил свой поступок личной неприязнью. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч.3 ст.30, п. «б» ч.2 ст.105 УК РФ). Установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью (ст.115 УК РФ). Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования случившегося.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что нападение на Чибиса будет расследовано в кратчайшие сроки. Он также отметил, что президент России Владимир Путин позвонит губернатору, который находится в больнице, как только представится возможность.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024