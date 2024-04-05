СК показал место нападения и нож, которым ранили мурманского губернатора Чибиса

Следственный комитет (СК) России 5 апреля показал кадры с места нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Оперативное видео демонстрирует место происшествия, где проводят работу сотрудники правоохранительных органов. Там же на земле лежит нож, которым ранили главу региона.

Нападение на Чибиса было совершено вечером 4 апреля. После встречи с местными жителями на выходе из здания ДК «Строитель» губернатор был ранен в живот. Его экстренно госпитализировали и прооперировали. На следующий день Чибис записал видеообращение и поблагодарил врачей за спасение.

Пресс-секретарь губернатора Лилия Сечкина отметила, что прогнозы по его восстановлению пока делать рано, но он настроен оптимистично и стремится вернуться к работе. Тем временем в связи с нетрудоспособностью губернатора исполнение обязанностей главы региона временно возложено на его заместителя — Надежду Аксёнову.

Напавшего на главу региона 42-летнего жителя Апатитов задержали и допросили. Он объяснил свой поступок личной неприязнью. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч.3 ст.30, п. «б» ч.2 ст.105 УК РФ). Установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью (ст.115 УК РФ). Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования случившегося.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что нападение на Чибиса будет расследовано в кратчайшие сроки. Он также отметил, что президент России Владимир Путин позвонит губернатору, который находится в больнице, как только представится возможность.