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Глава МИД Испании заявил об отсутствии у НАТО планов по наступательным действиям

Глава МИД Испании: НАТО не планирует наступательных действий
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Фото: Global Look Press/U.S. Department of Defense
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В мире нет признаков приближения третьей мировой войны, Североатлантический альянс не намерен начинать наступательные действия. Об этом 5 апреля заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, сообщил телеканал RTVE.

«В НАТО не звучат барабаны войны», — сказал министр.

По его словам, не наблюдается и признаков того, что государство НАТО может вступить в военный конфликт. НАТО, которому 4 апреля исполнилось 75 лет, «обеспечивает наибольшую безопасность» в мире, подчеркнул Альбарес.

Альянс продолжит поддержку Украины, заключил он.

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Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в Брюсселе, что блок не станет участником украинского конфликта. По его словам, представители Киева на встречах не просили направлять боевые подразделения НАТО, но запрашивают усиление военной помощи.

При этом в тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что альянс сделал Россию целью своей агрессивной политики, а Украина стала антироссийским инструментом для достижения цели. После окончания холодной войны альянс долго не мог найти для себя новые задачи, выбирал «смысл жизни», а после вступил в эпоху больших операций, отметила дипломат.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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