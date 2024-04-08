Объявлена дата проведения ИТ-Пикника в Коломенском
17 августа в столичном парке «Коломенское» состоится очередной ИТ-Пикник — фестиваль, ежегодно собирающий российских ИТ-специалистов и членов их семей со всей страны. Организаторами выступили «Тинькофф» совместно с конференцией для ИТ-специалистов CodeFest и организатором музыкальных фестивалей «Мельница».
Как рассказали организаторы, программа мероприятия создана с учетом интересов ИТ-специалистов и учитывает пожелания гостей прошлогоднего фестиваля. В ней значатся лекции на темы бизнеса и технологий от экспертов ведущих ИT-компаний, научно-популярная программа, охватывающая множество тем от квантовой механики до астрофизики, а также творческие и развлекательные мероприятия для всей семьи и обширная музыкальная программа.
Гости фестиваля смогут посетить более 20 лекций, мастер-классов от ведущих экспертов рынка. В центре программы — разработки в сфере искусственного интеллекта, менеджмент и управление, научно-популярные лекции.
Также на фестивале будет открыто много зон для нетворкинга, где гости смогут пообщаться с представителями разных компаний, найти друзей и единомышленников. Кроме того, будут работать более 10 интерактивных зон от компаний-партнеров. Гости фестиваля смогут увидеть технологические новинки представленных компаний, познакомиться с их представителями.
Вместе с насыщенной лекционной программой гостей ждет большое количество мастер-классов, игр и других развлечений от партнеров фестиваля: от настольных игр и головоломок до рисования и робототехники. Завершится фестиваль концертной программой с участием секретного хэдлайнера, имя которого будет обнародовано накануне мероприятия.
Билеты можно будет получить по предварительной регистрации.