Главного тренера ФК «Ростов» Карпина дисквалифицировали на один матч

Главного тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина дисквалифицировал Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) на один матч по итогам игры четвертьфинала плей-офф «пути регионов» Фонбет — кубка России с подмосковными «Химками». Об этом 5 апреля сообщил журналистам глава комитета Артур Григорьянц.

«В протоколе была запись в отношении Карпина — выход на поле для конфронтации с официальным лицом матча. Карпин принял участие в заседании», — сказал он.

По словам Григорьянца, Карпин не делал оскорбительных слов и выражений в отношении официальных лиц матча, поэтому КДК РФС не принял решения о дополнительной дисквалификации. Таким образом, он пропустит один матч Кубка РФ.

При этом, помимо Карпина также был дисквалифицирован тренер «Ростова» и сборной России по футболу Виктор Онопко.

«У Онопко была и ненормативная лексика и оскорбительные выражения в адрес судьи. Онопко сказал, что ненормативной лексики не было, но судью оскорбил», — сказал он.

Помимо дисквалификации, Онопко получил штраф на 200 тыс. рублей за оскорбительное поведение в отношении официального лица. При этом сам тренер присутствовал на заседании КДК РФС.

Матч закончился победой «Ростова» (0:0, 7:6). 16-18 апреля футбольный клуб сыграет с «Уралом».

Ранее, 14 марта, КДК РФС дисквалифицировал полузащитника грозненского футбольного клуба «Ахмат» Евгения Харина на три матча за нецензурные высказывания в адрес официальных лиц матча. Решение было вынесено после матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).