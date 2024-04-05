Потери импорта Украины из-за блокады границы в феврале составили $350-400 млн

Украина потеряла в феврале $350-400 млн вследствие блокирования границ европейскими фермерами, следует 4 апреля из данных на сайте Национального банка Украины (НБУ).

«В феврале не состоялся традиционный для этого месяца рост импорта товаров из-за восстановления блокады западных границ. По оценкам НБУ, потери импорта в феврале составили $350-400 млн», — сказано в отчете регулятора «Макроэкономическое и монетарное обозрение, апрель 2024 года».

Как отмечается, больше всего это затронуло закупки продовольственных товаров (рыба, плоды/орехи), промышленных изделий (одежда, обувь) и древесины.

Ранее, 20 марта, глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что потери Украины от блокады границы польскими протестующими составят в марте 6,5 млрд гривен (около $166,8 млн). По его словам, на эту сумму можно было бы полностью обеспечить всем необходимым полторы бригады вооруженных сил страны.

При этом, в тот же день, один из лидеров протестующих в Польше аграриев Матеуш Журавский заявил «Известиям», что демонстрации будут продолжаться до тех пор, пока фермеры не добьются своих целей. Он отметил, что в качестве своих целей они видят отмену ограничений в рамках политики «зеленого курса» и запрет на ввоз украинской сельскохозяйственной продукции.

С ноября 2023 года в Польше проходят протесты фермеров. Польские аграрии вместе с перевозчиками систематически блокируют дороги в стране и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной.