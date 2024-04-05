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СМИ сообщили о ликвидации спецслужбами Индии 20 террористов в Пакистане

Guardian: спецслужбы Индии уничтожили до 20 террористов в Пакистане с 2020 года
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Hussain Ali
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Спецслужбы Индии с 2020 года проводили сеть операций по ликвидации предполагаемых террористов на территории Пакистана и западных стран, в течении этого времени было ликвидировано до 20 террористов. Об этом 4 апреля сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники разведки двух стран.

«По словам сотрудников индийской и пакистанской разведки, индийское правительство ликвидировало людей в Пакистане в рамках более широкой стратегии по уничтожению террористов, живущих на чужой территории», — отмечает газета.

Интервью с представителями разведки обеих стран, а также документы, которыми поделились пакистанские следователи, проливают свет на то, как индийское агентство внешней разведки Research & Analysis Wing (RAW) якобы начало совершать убийства за границей в рамках «смелого подхода к национальной безопасности после 2019 года». При этом RAW напрямую контролируется канцелярией премьер-министра Индии Нарендры Моди, который баллотируется на третий срок на выборах в конце этого месяца, отмечает The Guardian.

Поводом для ввода подобной политики Индии по сосредоточению на диссидентах называют теракт в Кашмире в 2019 года, за который взяла ответственность пакистанская террористическая группировка Jaish-e-Mohammed. Тогда террорист-смертник в Пулваме напал на военный конвой.

По данным пакистанских властей, устранения боевиков в Пакистане производились после их вербовки представителями индийского спецназа от лица джихадистов, добавляет «Газета.Ru». Высокопоставленные чиновники двух отдельных пакистанских спецслужб заявили о наличии доказательств, относящихся к ранее нераскрытым семи случаям убийств. Среди них — показания свидетелей, протоколы арестов, финансовые отчеты, сообщения в мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) и паспорта.

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В июне 2023 года президент США Джо Байден и премьер-министр Индии Нарендра Моди в совместном заявлении «решительно осудили трансграничный терроризм, использование террористических посредников и призвали Пакистан принять немедленные меры для обеспечения того, чтобы ни одна территория под его контролем не использовалась для совершения террористических атак».

При этом министерство иностранных дел Пакистана назвало данное заявление односторонним и необоснованным. В ведомстве напомнили, что страна принесла много жертв в борьбе с терроризмом, что неоднократно было признано мировым сообществом. И призвали международных партнеров придерживаться целостного и объективного взгляда на вопросы мира и безопасности в Южной Азии.

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