На Украине сообщили о повреждении объектов энергетики в Одесской области
Объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения в Одесской области Украины, сообщает 5 апреля «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.
По данным компании, ночью в Одесской области была повреждена «часть оборудования» энергетической инфраструктуры.
Среди прочего минэнерго Украины сообщило 5 марта, что ночью в регионе на подстанции «Укрэнерго» произошло возгорание.
«В Одесской области на подстанции НЭК «Укрэнерго» во время выполнения технологических работ произошел пожар», — говорится в Telegram-канале министерства.
Ранее в этот день украинский телеканал «Общественное» сообщил, что в Одесской области прогремели взрывы. В Минобороны России эту информацию не комментировали.
Накануне, 4 апреля, глава совета Днепропетровской области Украины Николай Лукашук сообщил о повреждении объекта инфраструктуры, газопровода и трех линий электропередачи в регионе.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой объявил российский лидер 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.