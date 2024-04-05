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На Украине сообщили о повреждении объектов энергетики в Одесской области

«Укрэнерго»: в Одесской области повреждены объекты энергетики
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Фото: Global Look Press/Mykola Miakshykov
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Объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения в Одесской области Украины, сообщает 5 апреля «Укрэнерго» в своем Telegram-канале.

По данным компании, ночью в Одесской области была повреждена «часть оборудования» энергетической инфраструктуры.

Среди прочего минэнерго Украины сообщило 5 марта, что ночью в регионе на подстанции «Укрэнерго» произошло возгорание.

«В Одесской области на подстанции НЭК «Укрэнерго» во время выполнения технологических работ произошел пожар», — говорится в Telegram-канале министерства.

Ранее в этот день украинский телеканал «Общественное» сообщил, что в Одесской области прогремели взрывы. В Минобороны России эту информацию не комментировали.

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Накануне, 4 апреля, глава совета Днепропетровской области Украины Николай Лукашук сообщил о повреждении объекта инфраструктуры, газопровода и трех линий электропередачи в регионе.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой объявил российский лидер 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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