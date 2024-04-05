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Прекращено производство по фигуранту дела об иконах со взрывчаткой

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Псковский областной суд вынес определение о прекращении производства в отношение одного из фигурантов уголовного дела о провозе с Украины в Россию взрывчатки, спрятанной в иконах и церковной утвари. Об этом говорится 5 апреля в сообщении на сайте инстанции.

Дело прекратили в отношение Хочбара Джамалова.

«Перечень статей: п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ. Материал (судебного контроля, в порядке исполнения приговора и иные): об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (п. 1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ; ст. 108 УПК РФ). Производство по делу прекращено (в том числе в связи с отзывом жалобы/представления)», — следует из данных суда.

Изначально дело Джамалова рассматривалось в нижестоящей инстанции — Псковском городском суде. Тот же суд рассмотрел дело в отношении еще одного фигуранта — Дмитрия Гратия.

Иконы с сюрпризом: в Москву пытались провезти святыни со взрывчаткой
Контрабандного гексогена хватило бы на подрыв пятиэтажки

Гратия арестовали 1 февраля сначала на 10 суток, а 9 февраля — на два месяца. Ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ («Незаконное перемещение через границу России взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору»). Из карточки дела следовало, что Гратий имеет два гражданства, при этом иностранное указано не было.

Ранее, 2 апреля, сообщалось, что в Псковской области при досмотре автомобиля на пункте пропуска «Убылинка» в православных иконах и церковной утвари была найдена иностранная взрывчатка. Груз изначально ввозили с Украины. ФСБ совместно с ФТС перекрыли трансграничный контрабандный канал с украинской территории через европейские государства. Отмечалось, что человек, причастный к преступлению, был задержан.

ФСБ уточнила, что взрывчатку везли по маршруту Украина – Румыния – Венгрия – Словакия – Польша – Литва – Латвия – Россия. Начальник отдела ЭКЦ МВД России по Псковской области Дмитрий Белоцерковский отметил, что обнаруженного в иконах гексогена хватило бы для подрыва пятиэтажного дома.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 («Незаконное перемещение через границу России взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору»).

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