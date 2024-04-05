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Съезд с ЗСД закроют и движение ограничат из-за дорожных работ

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На западном скоростном диаметре ограничат движение и закроют съезд из-за строительства развязок. Ограничения начнут действовать уже с ночи на 6 апреля.

Как сообщает телеканал «78», из-за строительства Витебской развязки с полуночи до 7 часов утра субботы, 6 апреля, а также с полуночи до 7 часов утра воскресенья, 7 апреля, будет закрыт въезд на диаметр с Благодатной улицы в сторону КАД.

С 9 часов утра 6 апреля до 20 часов 7 апреля и с 9 часов 13 апреля до 20 часов 14 апреля введут ограничения движения по крайней правой полосе при движении в Южном направлении. Причина — строительство Шкиперской развязки. На месте работ появятся информационные щиты. Кроме того, данные об ограничениях выведут на электронное табло.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в Колпинском, Кронштадтском и Центральном районах на некоторых крупных дорогах ввели ограничения. Они продлятся до лета. В Колпинском районе до 3 июня в связи с проведением работ по переустройству инженерных сетей ограничено движение по Колпинскому шоссе от Московского шоссе до Софийской улицы. Кроме того, до 15 мая закрыто движение по участку Колпинского шоссе от Софийской улицы до Фидерной улицы. В Кронштадтском районе до 12 июня нельзя проехать по Цитадельскому шоссе на участке от улицы Гидростроителей до улицы Литке. Причина — работы по строительству дороги.

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