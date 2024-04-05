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В Совфеде назвали миссию НАТО на Украине оправданием военного присутствия у РФ

Волошин: НАТО пытается оправдать присутствие рядом с РФ миссией на Украине
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Создание миссии НАТО на Украине может быть попыткой альянса оправдать свое военное присутствие у российских границ. Такую оценку 5 апреля озвучил сенатор от Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Волошин.

«Об участии альянса в военных действиях известно давно — не только в плане поставок вооружения украинской стороне, но и присутствии наемников и инструкторов. <...> Заявление [о создании миссии НАТО] может стать оправданием для расширения военного присутствия вблизи границ России», — отметил он в разговоре с «РИА Новости».

По оценке Волошина, НАТО опасается прямого конфликта с РФ из-за сокращения своих запасов вооружений после передачи их Киеву.

При этом гипотетическое вступление вооруженных сил блока в прямое столкновение с российскими военными способно повлечь дополнительные угрозы для международной безопасности, указал сенатор.

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Накануне, 4 апреля, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в Брюсселе, что страны НАТО решили создать совместную миссию на Украине. По его утверждению, это не означает намерение альянса воевать. С подобным заявлением выступил и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Между тем консультант Госдепартамента США Эдвард Люттвак заявил 4 апреля, что Великобритания, Франция и страны Северной Европы уже незаметно готовятся к отправке войск на Украину. По его словам, военным НАТО необязательно принимать участие в боевых действиях, достаточно обучать новобранцев и ремонтировать технику.

Президент России Владимир Путин ранее предупредил, что альянс ждут трагичные последствия в случае реализации подобных планов.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент РФ после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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