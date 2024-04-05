В Ростовской области директора автошколы задержали за посредничество во взятках
В Ростовской области сотрудники ФСБ задержали директора автошколы «Авто Старт», который был посредником в передаче взяток сотрудникам ГИБДД от учащихся. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 4 апреля.
Отмечается, что взятка сотрудникам МРЭО УГИБДД ГУ МВД России по региону давалась в обмен на положительную оценку за теоретический экзамен на право управления транспортными средствами. При этом учащиеся фактически не сдавали его.
В местах проживания и работы сотрудников автошколы и ГИБДД были проведены обыски, в ходе которых силовики изъяли крупные денежные суммы.
Управление Следственного комитета РФ по региону возбудило уголовное дело в отношении директора автошколы по ч. 3 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). Также в отношении неустановленных лиц возбуждено дело по статье о получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Следствие продолжается.
Ранее, 1 апреля, суд в Москве приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы и штрафу в 300 тыс. рублей бывшего замглавы столичного ГУ МЧС Сергея Зотова. Его признали виновным в совершении пяти эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), и еще двух, предусмотренных ч. 1 ст. 291 УК РФ («Дача взятки»).
Зотов был задержан в декабре 2022 года по подозрению в получении взятки. В том же месяце Пресненский суд Москвы отправил его в СИЗО.