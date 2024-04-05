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Референдум по вопросу отделения от Новой Зеландии пройдет на Островах Кука
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Референдум по вопросу отделения от Новой Зеландии пройдет на Островах Кука

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Фото: ТАСС/imago stock&people
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Власти Островов Кука намерены провести всенародный референдум, чтобы выяснить отношение населения страны к вопросам отделения от Новой Зеландии и вступлению в ООН. Об этом 5 апреля заявила министр иностранных дел островного государства Тингика Эликана.

«Я не думаю, что политики, избранные на краткосрочный срок, должны принимать решение по этому вопросу. Я думаю, что необходимо провести референдум, а затем мы вступим в переговоры с Новой Зеландией», — сказала министр в эфире новозеландской радиостанции RNZ.

Радиостанция также связалась с одним из представителей канцелярии министра иностранных дел Новой Зеландии Уинстоном Питерсом.

«Правительству и народу Островов Кука предстоит определить следующий шаг на пути к самоопределению.<...> Членство в ООН — это сложный вопрос, имеющий последствия для конституционных отношений между Островами Кука и Новой Зеландией», — заключил Питерс.

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Острова Кука имеют статус государства, ассоциированного с Новой Зеландией, и входят в ее состав, однако новозеландский парламент не имеет права принимать законы в отношении островного государства. В 2001 году премьер-министры Островов Кука и Новой Зеландии подписали декларацию, согласно которой во внешнеполитической деятельности Острова Кука выступают в качестве суверенного и независимого государства.

30 сентября 2022 года президент США Джо Байден признал суверенитет Островов Кука и Ниуэ. Соответствующее заявление он сделал в ходе саммита между США и Тихоокеанскими островами.

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