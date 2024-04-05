Спортсменку Костыгову дисквалифицировали на два года за избиение коня

Федерация конного спорта России на два года отстранила от соревнований 23-летнюю спортсменку Ксению Костыгову, избившую своего коня Лорда Кельвина, сообщает 5 апреля Telegram-канал «112».

Инцидент произошел 10 марта на турнире в Ярославле. Очевидцы засняли, как Костыгова лупила Кельвина хлыстом и руками по морде, голове и шее.

«Ранее она уже получала годичную дисквалификацию за грубое обращение с лошадью на одном из турниров», — уточняется в сообщении.

Среди прочего главный тренер сборной России по конному спорту Владимир Белецкий отметил 5 апреля, что такое обращение с лошадьми неприемлемо как во время турнира, так и вне его.

«Есть допустимые наказания, когда животное не подчиняется. И то это подсказка, когда лошадь не понимает сигнала. Но то, что происходило на соревнованиях, иначе как избиением назвать нельзя», — цитирует ТАСС Белецкого.

5 марта сообщалось что в городе Осинники Кемеровской области местный житель привел в квартиру многоэтажного дома белого коня. На записи с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде, видно, как мужчина пытается оседлать животное. На следующий день в пресс-службе МВД Кузбасса сообщили, что мужчине после инцидента был назначен административный арест на одни сутки по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»)