Три города в Заполярье получат 15 млн рублей на улучшение жизни инвалидов
Оленегорск, Мончегорск и Апатиты (Мурманская область) получат средства из регионального бюджета на создание доступной среды для инвалидов. Общая сумма финансирования — 15 млн рублей.
ИА «Би-порт» со ссылкой на региональное министерство труда и соцразвития уточняет, что Апатитам выделено 7 млн рублей, Мончегорску — 5 млн рублей, а Оленегорску — 3 млн рублей.
Деньги направят на создание доступной среды в подведомственных учреждениях, покупку специализированного транспорта, обучение и повышение квалификации специалистов, которые работают с инвалидами, организацию и проведение просветительских мероприятий, развитие информационных ресурсов.
Позже муниципалитеты — победители конкурса представят отчет о том, как они использовали полученные средства. Это надо сделать до 15 января 2025 года.
Ранее сообщалось о реализации в Мурманской области комплексной программы для инвалидов «Доступный север». Цель — повышение уровня доступности приоритетных проектов социальной и транспортной инфраструктуры. На это выделили 1,3 млрд рублей.