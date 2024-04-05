Флагшток и лапки (листалка 2)
Автомобиль снабжен набором зимних опций, включая обогрев руля и лобового стекла
Передние кресла дополнительно оснащены вентиляцией и массажем
Один из вариантов массажа называется «кошачьи лапки»
Приборная панель узкая и часть показаний отображаются мелковато
За климат отвечает отдельный дисплей. Подогрев заднего ряда включается через него
У аудиосистемы 12 динамиков
Физических кнопок минимум
Всего у автомобиля восемь режимов движения
Чтобы получить доступ к функциям автомобиля, нужно выходить из Android Auto.