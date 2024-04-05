Песков назвал голословными обвинения Чехии в адрес РФ в кибератаках

Чехия, заявившая, что Россия якобы предприняла тысячи попыток совершить кибератаки на железнодорожную сеть страны, абсолютно голословна в своих обвинениях. Об этом 5 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это абсолютно голословное обвинение в обоих случаях, часто они звучат, но никогда не подкрепляются аргументацией. Мы абсолютно не приемлем подобные обвинения», — заявил пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Ранее в этот день министр транспорта Чехии Мартин Купка заявил, что российские хакеры якобы причастны к кибератакам на транспортную инфраструктуру республики. В комментарии газете Financial Times он отметил, что с начала специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса Россия предприняла «тысячи попыток» ослабить транспортную инфраструктуру Чехии, в результате которых вышли из строя системы продажи билетов национального железнодорожного оператора «Чешские железные дороги».

Это не первый раз, когда Чехия заявляет о хакерских атаках, связанных с РФ. В августе 2023 года Национальное управление по кибернетической и информационной безопасности (НУКИБ) Чехии сообщило о хакерской атаке на пять банков страны. Отмечалось, что хакеры были политически мотивированы требовали прекращения поддержки Украины. Независимо от конкретных последствий, банки ссылались на кибератаки из-за рубежа. Технические проблемы испытали пять учреждений — Komerční Banka, ČSOB, Air Bank, Fio Banka и Česká spořitelna.

До этого, в сентябре 2020 года, НУКИБ сообщал, что одна из стратегических госструктур Чехии подверглась в 2019 году хакерским атакам, за которыми, согласно отчетному докладу ведомства, якобы стояла Россия. Отмечалось, что хакеры распространяли электронные фишинговые письма, при вскрытии которых создавалась возможность для доступа к личным данным.