Грузовик получил повреждения в ДТП с тягачом под Липецком
Крупная авария с участием двух грузовиков произошла на трассе «Дон» в Липецкой области. Большегрузный автомобиль FOTON врезался в стоящий на обочине тягач MAN.
Авария случилась 4 апреля в Становлянском районе. Удар был такой силы, что кабина FOTON помялась. Водитель госпитализирован, сообщает GOROD48 со ссылкой на УГИБДД по Липецкой области.
В конце марта на трассе Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае легковой автомобиль столкнулся с фурой. Авария произошла на территории Козульского района. Водитель автомобиля «Нива» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Scania. После удара фура врезалась в легковушку Toyota. Водитель и пассажир «Нивы» погибли.