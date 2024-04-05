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Российские военные выкопали украинскую бронемашину «Азовец»

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Российские военные обнаружили под землей в зоне спецоперации единственный экземпляр бронемашины «Азовец» националистического полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ). Об этом 5 апреля рассказал представитель ремонтно-эвакуационного подразделения Вооруженных сил РФ с позывным Карат.

По его словам, жители ближайших населенных пунктов подсказали, что в этом месте был закопан какой-то образец техники.

«Наши ремонтно-эвакуационные подразделения прибыли к этому месту. И вот перед вами эта техника находится сейчас», — объяснил Карат «РИА Новости».

По его словам, транспортное средство олицетворяет «распил бюджета». Военнослужащий выразил мнение, что разработчики бронемашины не пытались что-то создать, а просто «выбили деньги на это».

Согласно данным из открытых источников, разработка гусеничной бронированной боевой машины «Азовец» началась в апреле 2015 года, ее проектированием и строительством занимался сам националистический полк. Тогда стоимость производства машины оценивалась в $5 млн. Технику собирали на территории тренировочной базы «Азова» в цехах киевского завода «АТЕК».

В 2016 году возник скандал, когда выяснилось, что вместо приборов наблюдения на «Азовца» установили камеры от домофонов. Было возбуждено уголовное дело, однако вскоре единственный экземпляр бронемашины был похищен.

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Какое еще оружие может появиться на Украине

27 марта сообщалось, что российские танковые ракеты на передовой эффективно уничтожают любую бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая натовские поставки, с помощью управляемых ракет 9М119М1 «Инвар-М1».

До этого, 14 марта, американское издание Newsweek также сообщило, что Вооруженные силы РФ ликвидируют самую ценную военную технику украинских боевиков из-за новых и более эффективных стратегий, поэтому в настоящее время украинская армия испытывает серьезные проблемы со своим арсеналом.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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