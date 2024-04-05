Российские военные обнаружили под землей в зоне спецоперации единственный экземпляр бронемашины «Азовец» националистического полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ). Об этом 5 апреля рассказал представитель ремонтно-эвакуационного подразделения Вооруженных сил РФ с позывным Карат.

По его словам, жители ближайших населенных пунктов подсказали, что в этом месте был закопан какой-то образец техники.

«Наши ремонтно-эвакуационные подразделения прибыли к этому месту. И вот перед вами эта техника находится сейчас», — объяснил Карат «РИА Новости».

По его словам, транспортное средство олицетворяет «распил бюджета». Военнослужащий выразил мнение, что разработчики бронемашины не пытались что-то создать, а просто «выбили деньги на это».

Согласно данным из открытых источников, разработка гусеничной бронированной боевой машины «Азовец» началась в апреле 2015 года, ее проектированием и строительством занимался сам националистический полк. Тогда стоимость производства машины оценивалась в $5 млн. Технику собирали на территории тренировочной базы «Азова» в цехах киевского завода «АТЕК».

В 2016 году возник скандал, когда выяснилось, что вместо приборов наблюдения на «Азовца» установили камеры от домофонов. Было возбуждено уголовное дело, однако вскоре единственный экземпляр бронемашины был похищен.

27 марта сообщалось, что российские танковые ракеты на передовой эффективно уничтожают любую бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ), включая натовские поставки, с помощью управляемых ракет 9М119М1 «Инвар-М1».

До этого, 14 марта, американское издание Newsweek также сообщило, что Вооруженные силы РФ ликвидируют самую ценную военную технику украинских боевиков из-за новых и более эффективных стратегий, поэтому в настоящее время украинская армия испытывает серьезные проблемы со своим арсеналом.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.