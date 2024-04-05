Флагшток и лапки (листалка 1)
Единственный размер колес — 21 дюйм
Оптика полностью светодиодная
Объем багажника — 371 л и 1229 л со сложенной спинкой заднего дивана. В подполье — ремкомплект
Задний ряд просторный, наклон спинки регулируется
На задних дверях есть выдвижные шторки
В распоряжении пассажиров второго ряда есть воздуховоды, но управлять климатом и подогревом сидений могут только сидящие впереди пассажиры
Зарядка батареи до 80% от обычной розетки займет восемь часов, три-четыре часа от медленной зарядки (11 кВт), 40–45 минут от быстрой (50 кВт)