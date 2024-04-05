NYT узнала о шантаже Байдена Нетаньяху дальнейшей помощью Израилю

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора шантажировал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху дальнейшей помощью стране. Об этом 4 апреля сообщила газета The New York Times (NYT).

По информации издания, разговор длился около получаса. В ходе него Байден пригрозил Нетаньяху, что продолжит предоставлять поддержку только в том случае, если Израиль улучшит отношение к мирным жителям в секторе Газа.

«Байден назвал гуманитарную ситуацию в анклаве неприемлемой и настоял на том, чтобы Нетаньяху быстро принял конкретные меры защиты [населения]», — говорится в материале.

Американский лидер призвал израильского премьер-министра заключить сделку с палестинским движением ХАМАС, которая должна привести к «немедленному прекращению огня» и освобождению заложников. США ожидают конкретных шагов от Израиля в течение нескольких часов или дней.

Ранее в этот день телеканал CNN сообщил, что в ходе этого же телефонного разговора Байден подчеркнул, что удары по гуманитарным работникам и общая гуманитарная ситуация в регионе сейчас неприемлемы. Американский президент добавил, что Израилю нужно «объявить и реализовать ряд конкретных шагов по устранению ущерба гражданскому населению, а также обеспечить безопасность сотрудников гуманитарных организаций».

Кроме того, 4 апреля состоялись переговоры главы Пентагона Ллойда Остина с израильским коллегой Йоавом Галантом. Остин выразил возмущение после удара ЦАХАЛ по колонне международной гуманитарной организации WCK. Он призвал Галанта провести быстрое и прозрачное расследование и привлечь виновных к ответственности.

ЦАХАЛ нанесла удар по конвою благотворительной организации WCK 2 апреля. Среди погибших — семь сотрудников этой НКО из Великобритании, Австралии, Польши, Палестины, а также еще один с двойным гражданством США и Канады. Они передвигались в двух бронированных автомобилях с логотипом WCK по «деконфликтной зоне» анклава. Это было согласовано с армией Израиля. После атаки организация приостановила работу в регионе.

Нетаньяху назвал этот инцидент трагическим случаем и подчеркнул, что ЦАХАЛ нанесла удар по невинным людям непреднамеренно. Президент Израиля Ицхак Герцог в разговоре с основателем WCK Хосе Андресом принес извинения в связи с гибелью работников организации в секторе Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября прошлого года, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.