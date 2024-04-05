Посольство Израиля в Москве продолжает работу в штатном режиме, сообщила 5 апреля «Известиям» пресс-атташе диппредставительства Александра Захари.

Таким образом она прокомментировала появившееся ранее в этот день сообщение телеканала Sky news Arabiya о том, что власти Израиля приостановили работу 28 диппредставительств по всему миру в связи с угрозой со стороны Ирана.

«Наше посольство [в Москве] продолжает работать как всегда», — сообщила Захари.

Режим работы израильских диппредставительств в других странах пресс-атташе комментировать не стала.

Армия обороны Израиля 1 апреля нанесла удар по консульству Ирана в Сирии, при атаке погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими, а также пять сопровождавших их офицеров. Всего в результате удара погибли 13 человек. Религиозный глава Ирана Али Хаменеи поклялся нанести «равнозначный» удар по Израилю в ответ на уничтожение здания иранской дипмиссии в Дамаске 1 апреля.

5 апреля СМИ сообщили, что ЦРУ, а также действующие и бывшие официальные лица США предупредили Израиль о скорой вероятной атаке Ирана. По их информации, Тегеран готовится атаковать территории еврейского государства с помощью дронов и ракет. Также сообщалось, что на границе Ирана и Ирака был замечен некий летящий светящийся объект.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.