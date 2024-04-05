Зоны для пикников оборудуют в лесах Подмосковья

В лесах Московской области появятся специальные зоны для пикников. До середины апреля портал «Добродел» проводит голосование по вопросу организации подобных мест.

В региональном комитете лесного хозяйства уточнили, что основной причиной возникновения природных пожаров является человеческий фактор. Если отдыхать, в том числе жарить шашлыки, в специально оборудованных местах, вероятность возгорания значительно снизится.

По словам главы ведомства Евгения Агулова, которые приводит интернет-издание «Подмосковье сегодня», для пилотного проекта по созданию зон для пикников выбирают наиболее пожароопасные округа.

Речь идет о районах, где за последние три года происходило больше всего пожаров и где возгорания были в 5 км от городов, недалеко от водоемов, то есть в местах традиционного массового отдыха жителей.

Во вторник, 2 апреля, сообщалось, что в Московской области из зимней спячки начали выходить клещи. После пробуждения эти опасные членистоногие находятся в поиске потенциальных жертв. Насекомые очень активны во влажных и тенистых местах — в лесах, полях, парках и садах.