В МИД РФ сообщили о более чем 4,5 тыс. уголовных дел по преступлениям Киева

Следственный комитет России уже возбудил более 4,5 тыс. уголовных дел по преступлениям украинских боевиков и киевского режима. Об этом 5 апреля сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«У меня есть данные о том, что на сегодняшний день Следственным комитетом России уже возбуждено более 4,5 тыс. уголовных дел по совершенным украинскими боевиками и их политическим руководством преступлениям», — сказал он на брифинге.

По информации дипломата, в настоящий момент уголовное преследование по данным делам осуществляется в отношении 980 лиц. Кроме того, по 215 уголовным делам суды уже вынесли приговоры 310 лицам, 87 из которых были боевиками националистического полка «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ).

В частности, расследования 28 уголовных дел в отношении 35 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершились за последние три месяца, уточнил Мирошник.

Также в ходе брифинга он озвучил данные о том, что за I квартал 2024 года ВСУ выпустили как минимум 22 тыс. боеприпасов по гражданским объектам в России.

Накануне Басманный суд Москвы заочно арестовал одного из идеологов украинского национализма Дмитрия Корчинского за призывы сжигать храмы Московской патриархии. При этом его повторно объявили в розыск.

До этого, 3 апреля, суд в ДНР заочно приговорил к 28 годам колонии строгого режима лейтенанта «Азова» Дмитрия Поповичева, который с 7 марта по 15 апреля 2022 года командовал обстрелами домов мирных граждан в Мариуполе. По его приказу боевики ВСУ стреляли из миномета калибра 120 мм по жилому сектору, причинив собственникам домовладений значительный ущерб.